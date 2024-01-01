استعد للانطلاق في العمل في Jamjam! في لعبة المنصات المليئة بالحركة هذه، ستلعب دور مكعب هلامي سيتعين عليك قذفه إلى أنبوب الالتواء في النهاية. على طول الطريق، هناك نجوم لجمعها. إذا قمت بجمعها كلها - فسوف تحصل على تصنيف 3 نجوم! حاول الحصول على تصنيف 3 نجوم على جميع المستويات! هل يمكنك الوصول إلى نهاية Jamjam؟

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