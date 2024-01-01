Jamjam!

Jamjam!

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اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jamjam! على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استعد للانطلاق في العمل في Jamjam! في لعبة المنصات المليئة بالحركة هذه، ستلعب دور مكعب هلامي سيتعين عليك قذفه إلى أنبوب الالتواء في النهاية. على طول الطريق، هناك نجوم لجمعها. إذا قمت بجمعها كلها - فسوف تحصل على تصنيف 3 نجوم! حاول الحصول على تصنيف 3 نجوم على جميع المستويات! هل يمكنك الوصول إلى نهاية Jamjam؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jamjam!. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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