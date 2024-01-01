Headcase

Headcase

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

كان نورمان نوغينغ مجرد جو عادي، يسهر لوقت متأخر في قراءة الكتب المصورة، عندما ضربته صاعقة من البرق الكوني وأرسلته إلى عالم مجنون حيث يسير الجميع على الجدران. نورمان الآن بطل خارق - برأس كبير حقًا! والأمر متروك لك لمساعدته على الطيران عبر المستويات المختلفة في قطعة واحدة، مع تجنب الأعداء والعقبات. هل يمكنك إعادة نورمان بأمان إلى المنزل؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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