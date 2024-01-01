Grapple Grip هي لعبة ألغاز ومنصات تضع مهاراتك في القتال على المحك! مجهزة بكلاب متعدد الاستخدامات، سوف تتسلق طريقك عبر المستويات الصعبة. استخدم الكلاّب للربط بالمنصات، ورفع نفسك للأعلى والتغلب على العقبات الصعبة. قم بحل الألغاز، والعثور على المخرج، ولا تقلق إذا واجهتك مشكلة - يمكنك دائمًا استخدام زر التلميح للحصول على المساعدة. هل يمكنك شق طريقك حتى النهاية وقهر كل مستوى؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Grapple Grip. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.