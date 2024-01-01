Goal Training

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

هنا يمكنك لعب تدريب الهدف. لعبة تدريب الهدف واحدة من ألعاب ألعاب كرة قدم مختارة.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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