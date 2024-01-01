Full Metal Football هي لعبة فردية أو لاعبين ترتقي بكرة القدم إلى مستوى جديد كليًا! سواء كنت تلعب بمفردك أو مع صديق، فإن هدفك هو التسجيل عن طريق تسديد كرة القدم داخل المرمى باستخدام سلاحك! قم بالركض وإطلاق النار ووضع الاستراتيجيات بشكل لم يسبق له مثيل بينما تتنافس في مباريات مكثفة. مع مجموعة متنوعة من الأسلحة والشخصيات التي تنتظر فتحها، لا تنتهي الإثارة أبدًا. تحدي أصدقائك لمعرفة من سيتولى منصب VIP أو انتقل إلى لعبة سريعة على الفور. هل يمكنك السيطرة على كل مباراة والمطالبة بالنصر؟"

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Full Metal Football. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.