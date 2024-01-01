Freefall Apart

Freefall Apart

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Freefall Apart هي لعبة حركية تتمحور حول قذف شخصية Ragdoll الخاصة بك عبر قلعة غريبة الأطوار. أطلق شخصيتك، وتفادى العوائق المميتة مثل شفرات المنشار الدوارة والسهام المندفعة، كل ذلك أثناء البحث عن المفتاح والمخرج. لكن القفزات ليست غير محدودة! تحتاج إلى جمع المفتاح والعثور على المخرج قبل نفاد القفزات. هل أنت مستعد لهذه الرحلة الممتعة والمكثفة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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