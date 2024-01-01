كن ملك الهدف في لعبة Screamers من الركلات الحرة! في لعبة تسديد ضربات الجزاء هذه، سيكون الأمر متروكًا لك لتسجيل هدف في كل مستوى. لكن قول ذلك أسهل من فعله؛ تحتوي بعض المستويات على العديد من العوائق مثل اللاعبين الآخرين وحراس المرمى والأهداف المتحركة والمزيد مما سيعيق طريقك إلى الهدف. سيكون عليك استخدام التصويب المثالي وكل مهاراتك في كرة القدم لتجاوز المستويات. لم يسجل؟ لا تقلق - لديك 6 محاولات لكل مستوى ويمكنك دائمًا طلب المساعدة. هل يمكنك تجاوز جميع مستويات Free Kick Screamers؟

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