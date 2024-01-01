Fluffy Out هي لعبة مغامرات ألغاز حيث تشرع في مهمة لإنقاذ بعض الكائنات الفضائية اللطيفة الرقيقة. لإرشادهم إلى سفينة الفضاء الخاصة بهم وإعادتهم إلى المنزل، سيتعين عليك إزالة الدبابيس من لوحة اللعب حتى يتمكنوا من السقوط. ولكن احترس من القنابل الكامنة! مع وجود المئات من المستويات التي يجب التغلب عليها، والتي يقدم كل منها تحديات فريدة من نوعها، والعديد من الكائنات الفضائية الرقيقة التي يمكنك فتحها، هناك دائمًا ما يمكنك القيام به. هل يمكنك الحصول على رقيق المنزل؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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