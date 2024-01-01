Flag Paint: World Tour

Flag Paint: World Tour

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Flag Paint: World Tour هي لعبة اختبار تضع معرفتك الجغرافية على المحك! اكتشف العالم من خلال فتح أعلام الدول المختلفة ورسمها بالألوان الصحيحة. تحدي اللاعبين الآخرين في وضع اللعب الجماعي لمعرفة من يعرف أكثر عن البلدان والمناطق. استخدم التلميح للحصول على المساعدة عند الحاجة. دع المغامرة تبدأ الآن!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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