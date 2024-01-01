يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flag Paint: World Tour على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Flag Paint: World Tour هي لعبة اختبار تضع معرفتك الجغرافية على المحك! اكتشف العالم من خلال فتح أعلام الدول المختلفة ورسمها بالألوان الصحيحة. تحدي اللاعبين الآخرين في وضع اللعب الجماعي لمعرفة من يعرف أكثر عن البلدان والمناطق. استخدم التلميح للحصول على المساعدة عند الحاجة. دع المغامرة تبدأ الآن!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flag Paint: World Tour. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.