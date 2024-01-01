حان الوقت للصراع مع المحاصيل في Farm Battles! في هذه اللعبة القتالية 1 ضد 1، ستلعب دور مزارع عليه أن يكسب أموالًا أكثر من خصمه. أولا، سيتعين عليك حرث التربة لتكون جاهزة ومن ثم يمكنك زراعة محاصيلك. مع مرور الوقت، سوف ينمو محصولك - والذي يمكنك بيعه مقابل المال! من يستطيع الحصول على أكبر قدر من المال في 3 دقائق هو الفائز! هل يبدو أن خصمك هو الفائز؟ قم بزيارة المزرعة لشراء بعض التعزيزات! يمكنك إرسال العواصف والأمطار إلى المزرعة الأخرى لإيقاف تقدم خصومك قليلاً! هل يمكنك أن تصبح أسرع مزارع هناك؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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