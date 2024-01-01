Escape Underground

رحلة جوية حيث يبحث الروبوت عن طريقة للخروج من تحت الأرض. هذه لعبة تجري أحداثها في بيئة مظلمة وجوية. بطل الرواية الرئيسي، وهو روبوت، يتم إلقاؤه عميقًا تحت سطح الأرض بواسطة حارس فضائي. ومن تلك اللحظة فصاعدًا، يبدأ بالبحث عن طريقة للخروج من هناك. ومع ذلك، لن يكون الأمر سهلاً، حيث يتعين عليه مواجهة العديد من التحديات على طول الطريق. سيتحرك هذا الروبوت من اليسار إلى اليمين، ويقفز فوق العوائق، ويتسلق، ويدفع أشياء معينة ويحل جميع أنواع الألغاز، من خلال التعامل مع المفاتيح والمصاعد وأشعة الليزر والأسلحة الأخرى. سيؤدي الاتصال بأي من الفخاخ إلى قتله على الفور، وإعادته إلى نقطة التفتيش السابقة. سوف يقوم الحراس الفضائيون بإبطائه وحتى قتله إذا تم رؤيتهم في طريقهم. قد تكون الرحلة قصيرة، لكنها تستحق العناء.

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