Elysian

Elysian

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اللعب على الويب

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Elysian: حيث طمس الواقع والقتال الافتراضي. في لعبة إطلاق النار من منظور الشخص الأول المثيرة هذه، لا ينتصر إلا اللاعبون الأقوى والأكثر إستراتيجية. اختر طريقك: معارك مناوشات مليئة بالأدرينالين ضد خصوم ماهرين، أو اختبر حدودك في وضع البقاء الذي لا يرحم. في المناوشات، أتقن الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا المستقبلية للتغلب على المنافسين في ساحات القتال الديناميكية. وضع البقاء على قيد الحياة: مواجهة أعداء لا هوادة فيها، كل موجة أقوى من سابقتها. ادفع نفسك من أجل البقاء. بفضل المرئيات المذهلة وطريقة اللعب سريعة الاستجابة، تغمرك Elysian في عالم يختفي فيه الخط الفاصل بين اللعبة والواقع. انضم إلى القتال وأثبت جدارتك في تجربة FPS التي لا تُنسى.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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