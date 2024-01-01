Dungeons & Blades

Dungeons and Blades هي لعبة مثيرة من منظور الشخص الأول حيث تلعب دور محارب شجاع في مهمة لاستعادة كنز الملك المسروق! قاتل عبر موجات من وحوش الحشرات التي تعترض طريقك، واستخدم قوتك ومهاراتك لهزيمتهم. باستخدام مجموعات مختلفة من الخطوط المائلة والضغطات والكتل، يمكنك إنشاء هجمات مدمرة من شأنها القضاء على أي عدو. ابحث عن أسلحة ودروع وسحر مختلفة لمساعدتك على طول الطريق. هل أنت مستعد لاستعادة الكنز وإنقاذ المملكة في لعبة Dungeons and Blades؟

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