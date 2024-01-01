لقد عاد Dadish لخوض مغامرة جديدة تمامًا - الآن بتقنية ثلاثية الأبعاد! Dadish 3D هي لعبة منصات تلعب فيها دور Dadish، وهو أب فجل مسؤول عن العثور على أطفاله. لقد جاء إعلان عائم وأخذ أطفاله بعيدًا، وأخبرته حواسه الأبوية أن هناك خطأ ما! أنقذ فجله الصغير من خلال القفز عبر الغابة والبحث في الشواطئ ومحاربة الزعماء السيئين الكبار! هل أنت مستعد لبعد جديد كليا من داديش؟

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