Dadish 3D

Dadish 3D

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dadish 3D على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

لقد عاد Dadish لخوض مغامرة جديدة تمامًا - الآن بتقنية ثلاثية الأبعاد! Dadish 3D هي لعبة منصات تلعب فيها دور Dadish، وهو أب فجل مسؤول عن العثور على أطفاله. لقد جاء إعلان عائم وأخذ أطفاله بعيدًا، وأخبرته حواسه الأبوية أن هناك خطأ ما! أنقذ فجله الصغير من خلال القفز عبر الغابة والبحث في الشواطئ ومحاربة الزعماء السيئين الكبار! هل أنت مستعد لبعد جديد كليا من داديش؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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