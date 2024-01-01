Classic Chess

Classic Chess

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Classic Chess هي لعبة شطرنج خالدة حيث يمكنك عرض مهاراتك الإستراتيجية! العب في وضع اللاعب الفردي لتحدي الكمبيوتر والعثور على مستواك، سواء كنت لاعبًا مبتدئًا أو متوسطًا أو متقدمًا. تفضل الطريقة التقليدية؟ استمتع بمباراة ودية مع أصدقائك! بفضل تصميمها النظيف والبسيط والأنيق، تقدم Classic Chess طريقة أنيقة للاستمتاع بهذه اللعبة الكلاسيكية. هل أنت مستعد لإثبات إتقانك للشطرنج؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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