BUMPY JUMPY

BUMPY JUMPY

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BUMPY JUMPY على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

BUMPY JUMPY ليست لعبة منصة نموذجية لديك، فهي تقلب السيناريو في آليات القفز! بدلاً من الضغط لأعلى للقفز، ستحتاج إلى الضغط على المفتاح لأسفل لإرسال شخصيتك النطاطة إلى أعلى السماء! استخدم القصور الذاتي لصالحك، واقفز أعلى مع كل قفزة وأنت تتجه نحو وجهتك. اكتشف منصات مختلفة تعزز سرعتك، وتجد أسرع طريق للوصول إلى خط النهاية. مع وضع الجري السريع في الاعتبار، قم بصقل مهاراتك وتحسين طريقك عبر كل مستوى. هل تستطيع أن تشق طريقك نحو النجاح؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BUMPY JUMPY. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Doodle Jump

Doodle Jump

poki.com

Jumping Shell

Jumping Shell

poki.com

Blumgi Slime

Blumgi Slime

poki.com

Maze Speedrun

Maze Speedrun

poki.com

Double Bounce

Double Bounce

poki.com

Bubble Shooter Heroes

Bubble Shooter Heroes

poki.com

Skiddy Taxi

Skiddy Taxi

poki.com

Bumpy Flop

Bumpy Flop

poki.com

Sink It

Sink It

poki.com

Arrow Pathway

Arrow Pathway

poki.com

Under the Red Sky

Under the Red Sky

poki.com

Bouncy Basketball

Bouncy Basketball

poki.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية