BUMPY JUMPY ليست لعبة منصة نموذجية لديك، فهي تقلب السيناريو في آليات القفز! بدلاً من الضغط لأعلى للقفز، ستحتاج إلى الضغط على المفتاح لأسفل لإرسال شخصيتك النطاطة إلى أعلى السماء! استخدم القصور الذاتي لصالحك، واقفز أعلى مع كل قفزة وأنت تتجه نحو وجهتك. اكتشف منصات مختلفة تعزز سرعتك، وتجد أسرع طريق للوصول إلى خط النهاية. مع وضع الجري السريع في الاعتبار، قم بصقل مهاراتك وتحسين طريقك عبر كل مستوى. هل تستطيع أن تشق طريقك نحو النجاح؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BUMPY JUMPY. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.