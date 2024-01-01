Bullet Bros هي التكملة المثيرة للعبة المنصات المضحكة Flip Bros. هذه المرة، أنت مسلح بمسدس قوي يضيف بعدًا جديدًا تمامًا إلى طريقة اللعب. استخدم الارتداد من طلقاتك لدفع نفسك في الهواء، والتدوير، وإطلاق النار على أعدائك في غياهب النسيان! كلما لعبت أكثر، كلما تمكنت من فتح المزيد من الملابس الرائعة والأسلحة القوية! هل تعتقد أن لديك ما يلزم؟ استعد واستعد للانطلاق!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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