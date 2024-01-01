Brigand Brigade

Brigand Brigade

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استعد للانطلاق في Brigand Brigade! في لعبة المنصات المثيرة هذه، عليك أن تشق طريقك بسرعة ورشاقة عبر المستويات. ومع تقدمك في اللعبة، سيكون بإمكانك إطلاق النار أو القفز نحو الأهداف التي تراها على طول المستوى. كلما زاد عدد الأهداف التي ضربتها، كلما كانت درجاتك أفضل. حاول الحصول على تصنيف ثلاث نجوم على جميع المستويات! كلما زاد عدد النجوم التي تحصل عليها، كلما فتحت المزيد من قطاع الطرق والبنادق. هناك الكثير من المقتنيات التي يمكنك اكتشافها - لذا حاول جمعها جميعًا! هل يمكنك أن تصبح قاطع الطريق الأسرع والأكثر دقة على الإطلاق؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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