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Avalanche

Avalanche

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Avalanche هي لعبة مهارة تم إنشاؤها بواسطة Nitrome. في هذه اللعبة، أنت بطريق على زلاجة وهدفك الرئيسي هو تجاوز الانهيار الجليدي. لذا فكر في قدميك وتجاوز كل العقبات الخطيرة التي تقف في طريقك. هناك وضعان للعب في Avalanche: وضع القصة العادي الذي يمكنك اللعب فيه من خلال 15 مستوى. أو جرب وضع البقاء حيث تستمر في الانزلاق بعيدًا عن الانهيار الجليدي حتى تخسر اللعبة. كم عدد الأسماك التي يمكنك اصطيادها في الانهيار الجليدي دون أن تسقط؟ التسريع - مفتاح السهم D أو السهم الأيمن الفرامل - A أو مفتاح السهم الأيسر القفز - مفتاح السهم W أو مفتاح السهم لأعلى (اضغط باستمرار للقفز أعلى) تم إنشاء الانهيار الجليدي بواسطة Nitrome كلعبة فلاش وتمت محاكاته لاحقًا في HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Final Ninja، Final Ninja Zero، Silly Sausage، Swindler، Coil، Cold Storage، Bad Ice-Cream، Bad Ice-Cream 2، Bad Ice-Cream 3، Cave Chaos، Cave Chaos 2، Mutiny. وSkywire وTwin Shot وموضوع الاختبار باللون الأخضر وموضوع الاختبار باللون الأزرق

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