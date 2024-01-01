Apple Knight: Farmers Market

Apple Knight: Farmers Market

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Apple Knight: Farmers Market هي لعبة خاملة حيث يمكنك إدارة السوق الخاص بك في عالم ممتلئ الجسم ساحر! ابدأ بقطف التفاح من الأشجار وعرضه وبيعه لعملائك. استخدم الأموال التي تكسبها لتوسيع السوق الخاص بك وإضافة المزيد من العناصر مثل الذرة أو البيض. ركوب الخيل لتسريع مهامك وتعزيز كفاءتك! استئجار المساعدين لمساعدتك في مختلف الواجبات. هل أنت مستعد لتنمية السوق الخاص بك وتصبح سيد السوق النهائي؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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