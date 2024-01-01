في لعبة A Pretty Odd Bunny: Roast It!، يعود الأرنب الخفي ذو الشهية الغريبة! إنه يطارد الخنازير المطمئنة ويشويها إلى حد الكمال مع تجنب الشك من قبل الأرانب الأخرى. استخدم كل مهاراتك في الارنب للتسلل إلى العقبات السابقة والتهرب من اكتشافك. قم بجمع كل النقانق المخفية خلال المستويات العشرين للعبة ومعرفة ما إذا كان بإمكانك العثور على السر المخفي في النهاية. هل يمكنك إرضاء رغبتك في تناول لحم الخنزير المشوي تمامًا مع الحفاظ على سرك آمنًا؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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