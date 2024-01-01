NYTimes Connections

NYTimes Connections

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الموقع الإلكتروني: nytimes.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NYTimes Connections على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تجميع الكلمات التي تشترك في موضوع مشترك. لغز جديد متاح كل يوم.

الموقع الإلكتروني: nytimes.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NYTimes Connections. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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