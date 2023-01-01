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Words of Wonders: Search

Words of Wonders: Search

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

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استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Words of Wonders: Search هي لعبة كلمات تم تطويرها بواسطة Fugo Games وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

الموقع الإلكتروني: now.gg

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