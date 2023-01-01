Word Tower: Relaxing Word Game هي لعبة كلمات تم تطويرها بواسطة Unico Studio وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

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