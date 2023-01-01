WebCatalog
Times Table - Learn Math

Times Table - Learn Math

now.gg

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Times Table - Learn Math على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Times Table - Learn Math هي لعبة تعليمية تم تطويرها بواسطة BrainSoft Apps وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Times Table - Learn Math. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Math Games: Math for Kids

Math Games: Math for Kids

now.gg

Kids Math: Math Games for Kids

Kids Math: Math Games for Kids

now.gg

Math Kids: Math Games For Kids

Math Kids: Math Games For Kids

now.gg

Kids Multiplication Math Games

Kids Multiplication Math Games

now.gg

Learn words and play with Momo

Learn words and play with Momo

now.gg

Coloring & Learn

Coloring & Learn

now.gg

Kids Learn Professions

Kids Learn Professions

now.gg

Math Games - Maths Tricks

Math Games - Maths Tricks

now.gg

Prodigy Math: Kids Game

Prodigy Math: Kids Game

now.gg

Table Tennis Touch

Table Tennis Touch

now.gg

Learn to Read: Kids Games

Learn to Read: Kids Games

now.gg

Animal drawings: Learn to draw

Animal drawings: Learn to draw

now.gg

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية