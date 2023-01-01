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The Lord of the Rings: War

The Lord of the Rings: War

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The Lord of the Rings: War is a strategy game developed by Netease Games Global and now.gg allows playing game online in your browser. There are many more interesting online games that you can explore here.

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