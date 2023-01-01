WebCatalog
Sweets Merge - Candy Puzzle

Sweets Merge - Candy Puzzle

now.gg

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sweets Merge - Candy Puzzle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Sweets Merge - Candy Puzzle هي لعبة معلومات عامة تم تطويرها بواسطة AaoWei وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sweets Merge - Candy Puzzle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Sweet Candy Match: Puzzle Game

Sweet Candy Match: Puzzle Game

now.gg

Merge Card Puzzle

Merge Card Puzzle

now.gg

Catch The Candy Premium

Catch The Candy Premium

now.gg

Merge Hexa - Number Puzzle

Merge Hexa - Number Puzzle

now.gg

Hexa Block Puzzle - Merge!

Hexa Block Puzzle - Merge!

now.gg

Candy Crush Friends Saga

Candy Crush Friends Saga

now.gg

Merge Neverland

Merge Neverland

now.gg

Craft & Merge

Craft & Merge

now.gg

Dice Merge

Dice Merge

now.gg

Candy Crush Soda Saga

Candy Crush Soda Saga

now.gg

Candy Manor - Home Design

Candy Manor - Home Design

now.gg

Candy Crush Jelly Saga

Candy Crush Jelly Saga

now.gg

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية