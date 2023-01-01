Sweets Merge - Candy Puzzle
now.gg
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sweets Merge - Candy Puzzle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: now.gg
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sweets Merge - Candy Puzzle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Sweet Candy Match: Puzzle Game
now.gg
Merge Card Puzzle
now.gg
Catch The Candy Premium
now.gg
Merge Hexa - Number Puzzle
now.gg
Hexa Block Puzzle - Merge!
now.gg
Candy Crush Friends Saga
now.gg
Merge Neverland
now.gg
Craft & Merge
now.gg
Dice Merge
now.gg
Candy Crush Soda Saga
now.gg
Candy Manor - Home Design
now.gg
Candy Crush Jelly Saga
now.gg