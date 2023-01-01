SongClash - music quiz
now.gg
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SongClash - music quiz على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: now.gg
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SongClash - music quiz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Jingle Quiz: logo music trivia
now.gg
Guess The Song - Music Quiz
now.gg
Bible Quiz 2023 - Brain Game
now.gg
Logo Quiz
now.gg
Millionaire Trivia Game Quiz
now.gg
Millionaire - Quiz & Trivia
now.gg
Brainster Quiz
now.gg
QuizzLand. Quiz & Trivia game
now.gg
Movie Trivia - Quiz Puzzle
now.gg
General Knowledge Quiz
now.gg
What is it? Pics Trivia Quiz
now.gg
Movie Quiz
now.gg