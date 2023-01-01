Riot Mobile
now.gg
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Riot Mobile على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: now.gg
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Riot Mobile. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Mobile Legends: Bang Bang
now.gg
Lords Mobile: Tower Defense
now.gg
Elona Mobile
now.gg
Homeworld Mobile: Sci-Fi MMO
now.gg
Getting readyPlay Call of Duty Mobile Online in BrowserFAQs
now.gg
NBA 2K Mobile Basketball Game
now.gg
Mobile Legends: Adventure
now.gg
Motocross Racing Offline Games
now.gg
TFT: Teamfight Tactics
now.gg
DomiNations
now.gg
NASCAR Heat Mobile
now.gg
Defense Derby
now.gg