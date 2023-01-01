My Vegas
now.gg
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من My Vegas على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: now.gg
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ My Vegas. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
MGM Slots Live - Vegas Casino
now.gg
Slots: Heart of Vegas Casino
now.gg
DoubleDown Casino Vegas Slots
now.gg
DoubleU Casino™ - Vegas Slots
now.gg
Getting readyPlay POP! Slots ™- Free Vegas Casino Slot Machine Games Online in BrowserFAQs
now.gg
Magic Vegas Casino: Slots Machine
now.gg
My Home My World: Coin Jackpot
now.gg
Club Vegas 2021: New Slots Games & Casino bonuses
now.gg
Grand Vegas Simulator
now.gg
My City : My Friend's House
now.gg
Vegas Casino & Slots: Slottist
now.gg
Gangster Vegas Mafia City Game
now.gg