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Piano Dream: Tap Music Tiles

Piano Dream: Tap Music Tiles

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

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أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Piano Dream: Tap Music Tiles هي لعبة أخرى تم تطويرها بواسطة Kooapps Games | ألعاب الأركيد الممتعة وألعاب الحركة غير الرسمية، ويتيح موقع now.gg ممارسة الألعاب عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

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