Numpuz: Number Puzzle Games
now.gg
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Numpuz: Number Puzzle Games على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: now.gg
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Numpuz: Number Puzzle Games. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Merge Hexa - Number Puzzle
now.gg
Number Crush: Match Ten Puzzle
now.gg
Join Blocks 2048 Number Puzzle
now.gg
Number Match - number games
now.gg
X2 Blocks: 2048 Number Games
now.gg
Diamond Painting by Number
now.gg
Cross Stitch: Color by Number
now.gg
Colorscapes® - Color by Number
now.gg
Pixel Art - color by number
now.gg
Paint by Number: Coloring Game
now.gg
Art Coloring - Color by Number
now.gg
Bible Coloring Paint By Number
now.gg