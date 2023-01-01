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Musical Game for Kids

Musical Game for Kids

now.gg

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Musical Game for Kids على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Musical Game for Kids هي لعبة عادية تم تطويرها بواسطة Orange Studios Games وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Musical Game for Kids. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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