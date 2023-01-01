KALPA - Original Rhythm Game
now.gg
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KALPA - Original Rhythm Game على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: now.gg
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KALPA - Original Rhythm Game. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Rhythm Hive
now.gg
Rummy Plus -Original Card Game
now.gg
FNF Music Battle: Original Mod
now.gg
Magic Pink Tiles: Piano Game
now.gg
Sweet Sins 2 Rhythm Music Game
now.gg
Farkle Dice Game
now.gg
Peek a Phone - Detective Game
now.gg
Design Home: Lifestyle Game
now.gg
HELLO KITTY HAPPINESS PARADE
now.gg
Grand Summoners - Anime RPG
now.gg
Mahjong Jigsaw Puzzle Game
now.gg
Disney Emoji Blitz Game
now.gg