WebCatalog
Heads Up! Netflix Edition

Heads Up! Netflix Edition

now.gg

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Heads Up! Netflix Edition على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

انتباه! Netflix Edition هي لعبة كلمات تم تطويرها بواسطة Netflix, Inc. وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Heads Up! Netflix Edition. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Heads Up!

Heads Up!

now.gg

Classic Solitaire NETFLIX

Classic Solitaire NETFLIX

now.gg

Runaway girl - Picked up girl

Runaway girl - Picked up girl

now.gg

Bloons TD 6 NETFLIX

Bloons TD 6 NETFLIX

now.gg

FootBall Heads

FootBall Heads

now.gg

Heads Soccer Cup 2023

Heads Soccer Cup 2023

now.gg

Hopping Heads: Scream & Shout

Hopping Heads: Scream & Shout

now.gg

Jigsaw Puzzle Horses Edition

Jigsaw Puzzle Horses Edition

now.gg

Solitaire : zen earth edition

Solitaire : zen earth edition

now.gg

Extreme Makeover: Home Edition

Extreme Makeover: Home Edition

now.gg

Stack Heads: Fall & Scream

Stack Heads: Fall & Scream

now.gg

Fifth Edition Character Sheet

Fifth Edition Character Sheet

now.gg

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية