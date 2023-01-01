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Guess the Celebrities

Guess the Celebrities

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استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Guess the Celebrities هي لعبة معلومات عامة تم تطويرها بواسطة Kingim Studio LTD وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

الموقع الإلكتروني: now.gg

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