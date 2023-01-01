WebCatalog
Blade Forge 3D

Blade Forge 3D

now.gg

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blade Forge 3D على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Blade Forge 3D هي لعبة محاكاة تم تطويرها بواسطة Kwalee وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blade Forge 3D. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Traffic Cop 3D

Traffic Cop 3D

now.gg

Baseball Fury 3D

Baseball Fury 3D

now.gg

Cinema Tycoon 3D

Cinema Tycoon 3D

now.gg

Blade of Pillar

Blade of Pillar

now.gg

Airport Security

Airport Security

now.gg

Teacher Simulator

Teacher Simulator

now.gg

Go Fish!

Go Fish!

now.gg

Fake Buster 3D

Fake Buster 3D

now.gg

Cake Art 3D

Cake Art 3D

now.gg

Idle Construction 3D

Idle Construction 3D

now.gg

Super Toy 3D

Super Toy 3D

now.gg

Candy Challenge 3D

Candy Challenge 3D

now.gg

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية