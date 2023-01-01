WebCatalog
Bejeweled Blitz

Bejeweled Blitz

now.gg

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bejeweled Blitz على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Bejeweled Blitz is a puzzle game developed by ELECTRONIC ARTS and now.gg allows playing game online in your browser. There are many more interesting online games that you can explore here.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bejeweled Blitz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Peggle Blast

Peggle Blast

now.gg

Bejeweled Classic

Bejeweled Classic

now.gg

Word Blitz

Word Blitz

now.gg

World of Tanks Blitz

World of Tanks Blitz

now.gg

Getting readyPlay The Sims FreePlay Online in BrowserFAQs

Getting readyPlay The Sims FreePlay Online in BrowserFAQs

now.gg

Getting readyPlay The Sims Mobile Online in BrowserFAQs

Getting readyPlay The Sims Mobile Online in BrowserFAQs

now.gg

Getting readyPlay SimCity BuildIt Online in BrowserFAQs

Getting readyPlay SimCity BuildIt Online in BrowserFAQs

now.gg

Real Racing 3

Real Racing 3

now.gg

The Lord of the Rings: Heroes

The Lord of the Rings: Heroes

now.gg

F1 Mobile Racing

F1 Mobile Racing

now.gg

Need for Speed™ No Limits

Need for Speed™ No Limits

now.gg

Getting readyPlay Star Wars™: Galaxy of Heroes Online in BrowserFAQs

Getting readyPlay Star Wars™: Galaxy of Heroes Online in BrowserFAQs

now.gg

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية