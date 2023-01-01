Blast Friends: Match 3 Puzzle
now.gg
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blast Friends: Match 3 Puzzle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: now.gg
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blast Friends: Match 3 Puzzle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
2048 Blast: Merge Numbers
now.gg
EverMerge: Match 3 Puzzle Game
now.gg
Solitaire Match 3
now.gg
Cats Dreamland: Match 3 Puzzle
now.gg
Brain Test 3: Tricky Quests
now.gg
Brain Test 4: Tricky Friends
now.gg
Tile Match - Match Puzzle Game
now.gg
Bon Voyage - Match 3 Game
now.gg
The Wizard of Oz Magic Match 3
now.gg
Gummy Drop! Match 3 to Build
now.gg
Cradle of Empire Egypt Match 3
now.gg
Jewel Party: Match 3 PVP
now.gg