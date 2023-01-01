WebCatalog
Gacha Life 2

Gacha Life 2

now.gg

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gacha Life 2 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Gacha Life 2 is a casual game developed by Lunime and now.gg allows playing game online in your browser. There are many more interesting online games that you can explore here.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gacha Life 2. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Gacha Life 2

Gacha Life 2

now.gg

Short Life 2

Short Life 2

now.gg

Wheelie Life 2

Wheelie Life 2

now.gg

Life Choices 2

Life Choices 2

now.gg

Click to Life

Click to Life

now.gg

Cat Life Simulator

Cat Life Simulator

now.gg

Werebox 2

Werebox 2

now.gg

Gacha Studio (Anime Dress Up)

Gacha Studio (Anime Dress Up)

now.gg

My Tidy Life

My Tidy Life

now.gg

Short Life

Short Life

now.gg

Pony Dress Up 2

Pony Dress Up 2

now.gg

Life Makeover

Life Makeover

now.gg

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية