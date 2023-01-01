Lucky Acorn - Slots
now.gg
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lucky Acorn - Slots على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: now.gg
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lucky Acorn - Slots. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Casino Jackpot Slots
now.gg
Slots Era - Jackpot Slots Game
now.gg
Pirate Slots
now.gg
Caesars Slots: Casino Games
now.gg
MONOPOLY Slots - Casino Games
now.gg
Game of Thrones Slots Casino
now.gg
Legendary Hero Slots - Casino
now.gg
Cash Winner Casino Slots
now.gg
McLuck Casino: Jackpot Slots
now.gg
Vegas Casino & Slots: Slottist
now.gg
Jackpot Party Casino Slots
now.gg
Vegas Live Slots: Casino Games
now.gg