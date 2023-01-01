Throne of Three Kingdoms
now.gg
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Throne of Three Kingdoms على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: now.gg
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Throne of Three Kingdoms. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Three Kingdoms: Overlord
now.gg
King's Throne: Royal Delights
now.gg
난투삼국:10vs10
now.gg
Talisman Online Mobile
now.gg
Wing Fighter
now.gg
Castle Empire
now.gg
Talking Tom Cat 2
now.gg
King of Avalon Dominion
now.gg
Last Fortress: Underground
now.gg
Coloring Alphabet Lore
now.gg
City of Crime: Gang Wars
now.gg
Disney Magic Kingdoms
now.gg