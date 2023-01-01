WebCatalog
Classic TetriX 2022

Classic TetriX 2022

now.gg

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Classic TetriX 2022 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Classic TetriX 2022 is a browser game developed by Monstera and now.gg allows playing game online in your browser. There are many more interesting online games that you can explore here.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Classic TetriX 2022. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Classic 8 ball Pool

Classic 8 ball Pool

now.gg

Football Championships 2022

Football Championships 2022

now.gg

Touchdown Glory 2022

Touchdown Glory 2022

now.gg

Tennis Open 2022

Tennis Open 2022

now.gg

Tennis Pro 2022

Tennis Pro 2022

now.gg

Football Cup 2022

Football Cup 2022

now.gg

GiftCards - Skins & Robux 2022

GiftCards - Skins & Robux 2022

now.gg

MLB Tap Sports Baseball 2022

MLB Tap Sports Baseball 2022

now.gg

Classic Bowling

Classic Bowling

now.gg

Solitaire Classic

Solitaire Classic

now.gg

Bookworm Classic

Bookworm Classic

now.gg

Solitaire Classic

Solitaire Classic

now.gg

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية