WebCatalog
Sort the Court!

Sort the Court!

now.gg

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sort the Court! على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Sort the Court! is a simulation game developed by graebor and now.gg allows playing game online in your browser. There are many more interesting online games that you can explore here.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sort the Court!. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Woody Sort: Ball Sort Puzzle

Woody Sort: Ball Sort Puzzle

now.gg

Vending Sort

Vending Sort

now.gg

Coin Sort

Coin Sort

now.gg

Ball Sort: Color Sort Puzzle

Ball Sort: Color Sort Puzzle

now.gg

Water Sort Puzzle - Sort Color

Water Sort Puzzle - Sort Color

now.gg

Closet Sort: Sorting Games

Closet Sort: Sorting Games

now.gg

Card Shuffle Sort

Card Shuffle Sort

now.gg

Stuff Sort - Sorting Master

Stuff Sort - Sorting Master

now.gg

Food Sort: Triple Sorting Game

Food Sort: Triple Sorting Game

now.gg

Goods Sort - Sorting Games

Goods Sort - Sorting Games

now.gg

Get Color - Water Sort Puzzle

Get Color - Water Sort Puzzle

now.gg

Color Water Sort Puzzle Games

Color Water Sort Puzzle Games

now.gg

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية