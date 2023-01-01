WebCatalog
Splatoon!

Splatoon!

now.gg

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Splatoon! على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Splatoon! is a shooter game developed by FunnyAnimatorJimTV and now.gg allows playing game online in your browser. There are many more interesting online games that you can explore here.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Splatoon!. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Time Shooter

Time Shooter

now.gg

FPS Online Strike:PVP Shooter

FPS Online Strike:PVP Shooter

now.gg

Cryzen.io

Cryzen.io

now.gg

Time Shooter 2

Time Shooter 2

now.gg

Time Shooter 3: SWAT

Time Shooter 3: SWAT

now.gg

Nextbots In Backrooms: Shooter

Nextbots In Backrooms: Shooter

now.gg

Bubble Shooter

Bubble Shooter

now.gg

Typing Shooter

Typing Shooter

now.gg

Idle Ball Shooter

Idle Ball Shooter

now.gg

Bubble Shooter! Extreme

Bubble Shooter! Extreme

now.gg

Bubble Shooter Pop!

Bubble Shooter Pop!

now.gg

The Walking Zombie 2: Shooter

The Walking Zombie 2: Shooter

now.gg

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية