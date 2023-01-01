Feet's Doctor : Urgency Care
now.gg
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Feet's Doctor : Urgency Care على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: now.gg
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Feet's Doctor : Urgency Care. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Beauty Care!
now.gg
Children's doctor : dentist
now.gg
Baby Care : Toddler games
now.gg
Surgery Doctor Simulator Games
now.gg
Cocobi Hospital - Kids Doctor
now.gg
Master Doctor 3D:Hospital Hero
now.gg
Happy Hospital: Doctor ASMR
now.gg
Crazy Hospital: ASMR Doctor
now.gg
Pepi Hospital: Learn & Care
now.gg
Mother Hospital Doctor Games
now.gg
Surgery Simulator Doctor Game
now.gg
Foot Clinic - ASMR Feet Care
now.gg