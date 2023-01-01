WebCatalog
Star Wars™: Galaxy of Heroes

Star Wars™: Galaxy of Heroes

now.gg

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Star Wars™: Galaxy of Heroes على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Star Wars™: Galaxy of Heroes هي لعبة لعب الأدوار تم تطويرها بواسطة ELECTRONIC ARTS ويتيح لك now.gg ممارسة اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Star Wars™: Galaxy of Heroes. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Plants vs. Zombies™ Heroes

Plants vs. Zombies™ Heroes

now.gg

The Lord of the Rings: Heroes

The Lord of the Rings: Heroes

now.gg

LEGO® Star Wars™: TFA

LEGO® Star Wars™: TFA

now.gg

Star Conflict Heroes 3D RPG

Star Conflict Heroes 3D RPG

now.gg

The Sims™ FreePlay

The Sims™ FreePlay

now.gg

Need for Speed™ No Limits

Need for Speed™ No Limits

now.gg

The Simpsons™: Tapped Out

The Simpsons™: Tapped Out

now.gg

Plants vs. Zombies™ 2

Plants vs. Zombies™ 2

now.gg

EA SPORTS™ FIFA 23 Companion

EA SPORTS™ FIFA 23 Companion

now.gg

EA SPORTS™ UFC® Mobile 2

EA SPORTS™ UFC® Mobile 2

now.gg

Girl Wars

Girl Wars

now.gg

PJ Masks™: Power Heroes

PJ Masks™: Power Heroes

now.gg

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية