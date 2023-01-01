WebCatalog
Train your Brain

Train your Brain

now.gg

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Train your Brain على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Train your Brain هي لعبة ألغاز تم تطويرها بواسطة Senior Games وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Train your Brain. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Train your Brain. Memory Games

Train your Brain. Memory Games

now.gg

Word Connect - Train Brain

Word Connect - Train Brain

now.gg

Delete Master, Brain Puzzle

Delete Master, Brain Puzzle

now.gg

Brain It On! - Physics Puzzles

Brain It On! - Physics Puzzles

now.gg

Braindom: Brain Games Test

Braindom: Brain Games Test

now.gg

Naughty Puzzle: Brain Test

Naughty Puzzle: Brain Test

now.gg

Brain Out: Can you pass it?

Brain Out: Can you pass it?

now.gg

Braindom 3: Smart, Brain Games

Braindom 3: Smart, Brain Games

now.gg

Tricky Brain Story: DOP Puzzle

Tricky Brain Story: DOP Puzzle

now.gg

Logic Puzzles - brain riddles

Logic Puzzles - brain riddles

now.gg

Brain Games: Mind Test

Brain Games: Mind Test

now.gg

IQ Boost: Training Brain Games

IQ Boost: Training Brain Games

now.gg

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية