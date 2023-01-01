WebCatalog
Knowledge is Power

Knowledge is Power

now.gg

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Knowledge is Power على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

المعرفة هي القوة هي لعبة معلومات عامة تم تطويرها بواسطة شركة PlayStation Mobile Inc. وتتيح لك now.gg ممارسة اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Knowledge is Power. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Knowledge is Power: Decades

Knowledge is Power: Decades

now.gg

General Knowledge Quiz

General Knowledge Quiz

now.gg

Water Power

Water Power

now.gg

Power Slap

Power Slap

now.gg

Power Flow

Power Flow

now.gg

How Many - Trivia Game

How Many - Trivia Game

now.gg

Sporcle

Sporcle

now.gg

Power Pop Blast

Power Pop Blast

now.gg

Trivia Race 3D - Roll & Answer

Trivia Race 3D - Roll & Answer

now.gg

Power Girls - Fantastic Heroes

Power Girls - Fantastic Heroes

now.gg

Elemental Gloves - Magic Power

Elemental Gloves - Magic Power

now.gg

Stop 2 - Word Trivia Game

Stop 2 - Word Trivia Game

now.gg

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية