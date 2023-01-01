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Would You Rather? The Game

Would You Rather? The Game

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Would You Rather? The Game على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل تفضل؟ اللعبة هي لعبة عادية تم تطويرها بواسطة TITANWARE GAMES وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Would You Rather? The Game. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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